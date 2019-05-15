"فيسبوك" تشدد القيود على استعمال خاصية الـ"لايف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها ستشدد القيود على خدمة البث الحي لمقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي التي تديرها، وذلك على خلفية مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وصرّح نائب رئيس فيسبوك لشؤون النزاهة غاي روزن: "في أعقاب الهجمات الأخيرة في نيوزيلندا، قمنا بمراجعة ما يمكننا القيام به للحيلولة دون استخدام خدماتنا في التسبب بأذى لأشخاص أو نشر الكراهية"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

كما وأضاف "أي شخص أو منظمة يخالف القواعد وينشر روابط إلكترونية لمواقع عنيفة أو إرهابية سيمنع من استخدام خدمة فيسبوك ’لايف’ (للبث المباشر)".

ووجهت عدة دول وجهات رسمية لتعامل منصتي "فيسبوك" و"تويتر" مع مجزرة المسجدَين في نيوزيلندا؛ حيث تمكن منفذ الهجوم الإرهابي من عرض مشاهد لجريمته عبرهما دون أن يواجه أي حظر من قبلهما.

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وبررت تلك المنصات استجابتها للأمر بأنها لم تتلق أي بلاغ من المستخدمين، وقت وقوع الاعتداء الإرهابي يفيد بأن المحتوى المصور للجريمة مخالف لسياسات النشر ويحتوي على مشاهد قتل.

وقد حذفت "فيسبوك" 1.5 مليون فيديو للمجزرة الإرهابية التي استهدفت مسجدَين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من وقوع الهجوم.

وحادثة نيوزيلاندا وقعت في 15 آذار/ مارس، وكانت هجومًا دمويًا استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة 50 آخرين.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خدمة البث المباشر، قبل أن يتم حذفها لاحقا.