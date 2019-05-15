مسؤولون أميركيون: ترامب يؤجل الرسوم على السيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح ثلاثة مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يؤجل ترامب قرارا بخصوص فرض رسوم على واردات السيارات وأجزائها لما يصل إلى ستة أشهر، متفاديا فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بحلول يوم السبت، وهو الموعد المقرر أن يتخذ فيه ترامب قراره بناء على توصيات من وزارة التجارة لحماية صناعة السيارات الأميركية من الواردات لدواع تتعلق بالأمن القومي على حد ادعائه.

وقد امتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق.

ونقلت رويترز الأسبوع الماضي أن شركات صناعة السيارات توقعت أن يرجئ ترامب القرار، وأجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان بخصوص هذا الشأن.

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وقد حذرت شركات "جنرال موتورز" و"فولكسفاجن" و"تويوتا موتور" وغيرها، من الآثار الضارة المترتبة على فرض رسوم تصل إلى 25 في المئة على واردات السيارات وأجزائها.

وقد عقد البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات عالية المستوى حول هذا الموضوع في الأيام الماضية، وقال مسؤولو الإدارة الأميركية لشركات صناعة السيارات أكثر من مرة أنهم يخططون لإرجاء القرار.

ويتذمر القطاع من فرض رسوم تصل إلى52 في المئة على ملايين السيارات والمكونات المستوردة سيضيف آلاف الدولارات على تكاليف السيارات، وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي.

وعلّق تحالف مصنعي السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز وفولكسفاجن وتويوتا ومنتجون آخرون "السيارات لا تشكل تهديدا للأمن القومي. نشعر بقلق بالغ من استمرار الإدارة في النظر في فرض رسوم على السيارات".