طمرة: شجار أوقع إصابات يفسد أمسية رمضانية طلابية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الأشخاص في شجار وقع مساء اليوم، الأربعاء، بين مجموعتين من الشبان مقابل مدرسة الزهراء (ج) في مدينة طمرة.

وسادت حالة من التوتر والاستياء الشديد لدى الأهالي في مدينة طمرة، وذلك عقب أعمال العنف التي وقعت مساء، والتي تسببت بوقف أمسية رمضانية طلابية.

وشارك طلاب مدرسة الزهراء وذويهم بالإضافة إلى عدد من الأهالي والمسؤولين في طمرة، في أمسية رمضانية، إلا أنه تم إيقافها وسط خوف شديد على طلاب المدرسة الابدائية بسبب الشجار الذي نشب.

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وأصيب عدد من الأشخاص في الشجار، الذي لم تعرف خلفيته بعد، وقد تم نقل شاب على الأقل، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقامت بتقديم العلاج الميداني لبعض الشبان الذين أصيبوا في أحداث الشجار. وتم نقل بعض الإصابات إلى المراكز الطبية في طمرة.