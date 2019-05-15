شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تفجر منزل والد وزير الدفاع اليمني في «ذمار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، بتفجير منزل والد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، في جريمة جديدة تضاف لجرائم الحوثي بحق الشعب اليمني.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لغمت منزل والد وزير الدفاع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي من عدة اتجاهات بمدينة ذمار وسط اليمن، ثم فجرته.

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت المنزل وعبثت بمحتوياته مطلع العام 2015م، وسبق للميليشيا الانقلابية أن فجرت منزل وزير الدفاع في العام ذاته.