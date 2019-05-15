شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إيران تقف خلف الهجمات على ناقلات النفط في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران تقف خلف الهجمات على 4 ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في الخليج العربي.

وقال مصدران بالحكومة الأمريكية: إن “المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت الحوثيين في اليمن، أو فصائل شيعية متمركزة في العراق على تنفيذ الهجمات على ناقلات النفط”، بحسب “رويترز”.

وأضاف المصدران المطلعان على تقييمات الأمن القومي الأمريكي، أنهما يعتقدان أن الهجمات استفزاز خطير من جانب إيران يمثل تهديداً كبيراً للملاحة البحرية.