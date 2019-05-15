شكرا لقرائتكم خبر عن سجن 6 لبنانيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لحزب الله بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قضت محكمة إماراتية، اليوم الأربعاء، بسجن 6 لبنانيين، 4 منهم بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان.

وأضافت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين، وبرأت خمسة آخرين.