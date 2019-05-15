شكرا لقرائتكم خبر عن سجن 6 لبنانيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لحزب الله بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قضت محكمة إماراتية، اليوم الأربعاء، بسجن 6 لبنانيين، 4 منهم بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان.
وأضافت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين، وبرأت خمسة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر سجن 6 لبنانيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لحزب الله بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.