شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يؤكد أن كل التجارب السابقة مع المليشيا الانقلابية كانت سلبية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 مساءً, 15 مايو 2019 م المناطق _ عدن ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دور تحالف دعم الشرعية في اليمن المستمر لجهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتخفيف وطأة الأوضاع الانسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية كافة.

وقال خلال لقاء اليوم في لندن مع رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية نويل بريهوني “إن كافة التجارب السابقة مع مليشيا الحوثي الانقلابية كانت سلبية، ولم يسبق للمليشيا أن التزمت بأي اتفاق وأن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات ستوكهولم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني يؤكد أن كل التجارب السابقة مع المليشيا الانقلابية كانت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.