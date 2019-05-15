إيران توقف رسميا بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي

ظريف يتوجه إلى طوكيو اليوم ضمن جولة دبلوماسية بالمنطقة

طهران ـ وكالات: أعلنت إيران بدء تعليق بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أمس الأربعاء عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية القول إنه تم البدء في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

وتابع المصدر أن الإجراءات تتعلق بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج الماء الثقيل في منشأة آراك. وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم جولة لممثلي وسائل الإعلام قريبا في المنشآت النووية في نطنز وآراك حتى يطلع الرأي العام على الإجراءات التي تم تنفيذها. كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الأسبوع الماضي إرسال رسائل لقادة الدول المتبقية في الاتفاق النووي لإبلاغها عزم إيران وقف بعض التزاماتها بموجب الاتفاق. على صعيد اخر قال التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس الأربعاء إن طهران بدأت عمليا زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب والاحتفاظ بذخائرها من الماء الثقيل. وأكد التلفزيون الرسمي أن هذه الخطوة اتخذتها إيران في إطار القرارات الجديدة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي. وصرح مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذریة بأنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي. وأفاد بأنه بناء على أوامر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تم وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج الیورانیوم المخصب وکذلك إنتاج الماء الثقیل بشكل غیر محدود في منشآت آراك، المنصوص على تنفیذهما في مهلة الـ60 یوما المعنية بالخطوة الأولی، مشددا على أنه من البرامج التي تتبعها طهران بشكل جاد وحقيقي. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن برامج ستعلن قریبا لتفقد ممثلي وسائل الإعلام لمنشآت “نطنز” و”آراك” خلال الأیام المقبلة حتى یطلع الرأي العام على الإجراءات التي تم تنفیذها. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في الثامن من مايو الجاري أن إيران ستوقف بيع فائض مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل. وأمهل روحاني الدول المتبقية في الاتفاق 60 يوما للوفاء بالتزاماتها المصرفية والنفطية لإيران، وإلا فستتخذ إجراءات إضافية تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، واستئناف تطوير مفاعل آراك للماء الثقيل. على صعيد اخر غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نيودلهي أمس الأربعاء متوجها إلى طوكيو ضمن جولته الدبلوماسية في المنطقة والتي شملت تركمنستان والهند، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أمس الأربعاء. وكان ظريف زار تركمنستان والهند هذا الأسبوع حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في البلدين بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر عن أهم القضايا الاقليمية والدولية.

وتسعى الهند إلى مواصلة استيراد النفط من إيران باعتبارها أحد أكبر زبائن النفط الايراني. وكان وزير الخارجية الايراني زار تركمنستان قبل عامين في إطار جولة شملت أيضا جورجيا وقرغيزيا، وبعد ذلك بعدة أشهر قام وزير الخارجية التركمنستاني رشيد مردوف بزيارة طهران. وكان الرئيس الاميركي، دونالد ترامب أعفى 8 دول من إجراءات الحظر على النفط الايراني، وبينها الهند واليابان لفترة 180 يوما لتبحث خلالها عن بديل.

ولم يمدد ترامب فترة الاعفاء.