اليمن : عشرات القتلى من (أنصار الله) في اشتباكات بالضالع

صنعاء ـ وكالات: ذكر تقرير إخباري أن 97 من “أنصار الله” قتلوا في مواجهات مع الجيش اليمني بمدينة قعطبة شمالي محافظة الضالع. وأفاد موقع أخبار اليمن بأن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حققت تقدما كبيرا في الساعات الأولى من فجر امس في استعادة المدينة. وأضاف أنه تم أسر 120 من أنصار الله بينهم قيادات. وسرت حالة الطوارئ التي أعلنت امس الاول في مدينة قعطبة لليوم الثاني على التوالي. وخلال فترات الصباح شهدت شوارع مدينة قعطبة حالة شلل في الحركة بشكل تام بينما أغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها على إثر المواجهات خلال الأيام الماضية، بحسب تقارير يمنية. الى ذلك، اتهمت قوات هادي جماعة “أنصار الله” بتفجير منزل والد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد على المقدشي في محافظة ذمار وسط اليمن. وقال موقع الجيش اليمني “26 سبتمبر”إن” أنصار الله لغموا منزل الشيخ على أحمد صلاح المقدشي، والد وزير الدفاع، في مدينة ذمار من عدة اتجاهات، ثم فجروه”. وأشار إلى “أن انصار الله سبق ونهبوا المنزل وعبثوا بمحتوياته في العام 2015م، بعد تفجير منزل وزير الدفاع بمدينة ذمار في ذات العام”. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.