العلوي: الامريكان اعتقلوا عزت الدوري وما زلت اتواصل معه

واكد العلوي ان "معرفته بعزت الدوري بدأت منذ عام 1961 ولغاية الان هناك تواصل معه"، مشيرا الى ان "الدوري يرسل لي رسائل".
وطالب بـ"وقف الثارات عن البعض"، معتبرا ان "الدوري لم يقتل احد".
وطالب العلوي بالصفح عن وزير الدفاع السابق هاشم سلطان وحسين التكريتي وكل العسكريين بالاجماع "، موضحا ان "الدولة اذا ارادت ان تبني نفسها بعد 15 عام تبدا باطلاق سراح السجناء السياسيين".
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