النفط تنفي اجلاء ومغادرة الموظفين في شركة اكسون موبيل من العراق

من جهته اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان "الوزارة حريصة على توفير البيئة الامنية المناسبة لعمل الشركات العالمية والحفاظ على سلامة العاملين فيها"، مشيرا الى ان "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الامنية تسعى دائما الى تحقيق هذا الهدف".
وشدد "على ان العاملين في الشركات الامنية لايواجهون أية مشاكل امنية او تهديدات"، موضحا انهم "يواصلون العمل لتطوير الحقول النفطية في العراق".
وكشف موظف عراقي في شركة "إكسون موبيل"، اليوم الأربعاء، عن قيام إدارة الشركة بإجلاء موظفيها العاملين في محافظة البصرة، خشية تعرضهم لاعتداءات.
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