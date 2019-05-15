النفط تنفي اجلاء ومغادرة الموظفين في شركة اكسون موبيل من العراق

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة ان "المسؤولين في شركة اكسون موبيل الامريكية قد أكدوا لي عدم اجلاء لموظفيهم من حقل غرب القرنة بمحافظة البصرة كما تردد وتناقلته بعض وسائل الصحافة والاعلام"، مبينا انهم "يعملون جنباً الى جنب زملائهم من العراقيين والأجانب في ائتلاف الشركات المقاولة المطورة لحقل غرب القرنة وفق البرنامج المخطط له".من جهته اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان "الوزارة حريصة على توفير البيئة الامنية المناسبة لعمل الشركات العالمية والحفاظ على سلامة العاملين فيها"، مشيرا الى ان "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الامنية تسعى دائما الى تحقيق هذا الهدف".

وشدد "على ان العاملين في الشركات الامنية لايواجهون أية مشاكل امنية او تهديدات"، موضحا انهم "يواصلون العمل لتطوير الحقول النفطية في العراق".

وكشف موظف عراقي في شركة "إكسون موبيل"، اليوم الأربعاء، عن قيام إدارة الشركة بإجلاء موظفيها العاملين في محافظة البصرة، خشية تعرضهم لاعتداءات.

