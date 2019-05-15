اخبار العالم

النفط تنفي اجلاء ومغادرة الموظفين في شركة اكسون موبيل من العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة ان "المسؤولين في شركة اكسون موبيل الامريكية قد أكدوا لي عدم اجلاء لموظفيهم من حقل غرب القرنة بمحافظة البصرة كما تردد وتناقلته بعض وسائل الصحافة والاعلام"، مبينا انهم "يعملون جنباً الى جنب زملائهم من العراقيين والأجانب في ائتلاف الشركات المقاولة المطورة لحقل غرب القرنة وفق البرنامج المخطط له".

من جهته اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان "الوزارة حريصة على توفير البيئة الامنية المناسبة لعمل الشركات العالمية والحفاظ على سلامة العاملين فيها"، مشيرا الى ان "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الامنية تسعى دائما الى تحقيق هذا الهدف".

وشدد "على ان العاملين في الشركات الامنية لايواجهون أية مشاكل امنية او تهديدات"، موضحا انهم "يواصلون العمل لتطوير الحقول النفطية في العراق".

وكشف موظف عراقي في شركة "إكسون موبيل"، اليوم الأربعاء، عن قيام إدارة الشركة بإجلاء موظفيها العاملين في محافظة البصرة، خشية تعرضهم لاعتداءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط تنفي اجلاء ومغادرة الموظفين في شركة اكسون موبيل من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا