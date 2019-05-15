قتيل وعدد من الجرحى في حصيلة اطلاق النار على المتظاهرين بالنجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف ، مساء الاربعاء، بأن حصيلة اطلاق النار على المتظاهرين بلغ قتيل و١٥ جريحا .

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن متظاهرا واحدا قتل فيما اصيب ١٥ اخرين على الاقل نتيجة اطلاق نار من قبل قوة امنية اثناء قيامهم بتظاهرة امام احدى المولات في مدينة النجف .

وقال مراسل الخليج 365، في وقت سابق إن العشرات من اتباع التيار الصدري تظاهروا اليوم امام مول البشير قرب ساحة الصدرين وسط النجف، للمطالبة باغلاقه، مشيرا الى ان الشركة الامنية المسؤولة عن حماية المول اطلقت النار في الهواء ما اسفر عن وقوع اصابات بين صفوف المتظاهرين.



وتظاهر المئات من اتباع التيار الصدري، اليوم الاربعاء، في كربلاء امام شركة للمقاولات وقاموا باغلاق ابوابها.

كما تظاهر العشرات من اتباع التيار في الحلة، ضد الشخصيات التي استبعدها الصدر من التيار.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اول امس الاثنين، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".

