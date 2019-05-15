مقرب من الصدر للمتظاهرين: فلتتحول تظاهراتكم الى اعتصام امام مولات الفاسدين

وقال العراقي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، "السلام على شهداء الاصلاح فدماؤهم مشعلا ينير لنا الدرب"، مخاطبا المتظاهرين بالقول "فلتتحول تظاهراتكم الى اعتصام امام مولات الفاسدين فلا يدخلنها احد للتسوق والتبضع لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام".واضاف "لا تقطعوا الطريق العام ولا تؤذوا المنازل القريبة وحافظوا على سلمية الاعتصام كما علمناكم"، داعيا "الجهات السياسية في التيار الى التدخل لرفع الضيم ومحاسبة المسلحين فورا".

وشهدت محافظات كربلاء والنجف وبابل تظاهرات لاتباع التيار الصدري، احتجاجا على الشخصيات التي استبعدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التيار، وطالبوا بمحاسبة هؤلاء وتقديمهم للقضاء.

