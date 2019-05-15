واضاف "لا تقطعوا الطريق العام ولا تؤذوا المنازل القريبة وحافظوا على سلمية الاعتصام كما علمناكم"، داعيا "الجهات السياسية في التيار الى التدخل لرفع الضيم ومحاسبة المسلحين فورا".
وشهدت محافظات كربلاء والنجف وبابل تظاهرات لاتباع التيار الصدري، احتجاجا على الشخصيات التي استبعدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التيار، وطالبوا بمحاسبة هؤلاء وتقديمهم للقضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من الصدر للمتظاهرين: فلتتحول تظاهراتكم الى اعتصام امام مولات الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.