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تظاهرة امام مول في النجف وحمايته تطلق النار تؤدي الى اصابات

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وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من اتباع التيار الصدري تظاهروا اليوم امام مول البشير قرب ساحة الصدرين وسط النجف، للمطالبة باغلاقه.

واضاف ان الشركة الامنية المسؤولة عن حماية المول اطلقت النار في الهواء ما ادى الى وقوع اصابات بين صفوف المتظاهرين.


وتظاهر المئات من اتباع التيار الصدري، اليوم الاربعاء، في كربلاء امام شركة للمقاولات وقاموا باغلاق ابوابها.

كما تظاهر العشرات من اتباع التيار في الحلة، ضد الشخصيات التي استبعدها الصدر من التيار.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اول امس الاثنين، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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