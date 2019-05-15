غاضبون يتظاهرون في الحلة ضد الشخصيات التي استبعدها الصدر من التيار

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المتظاهرين الغاضبين من التيار الصدري خرجوا اليوم، في تظاهرة بمدينة الحلة ضد الشخصيات التي استبعدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التيار الصدري.

واضاف ان المتظاهرين طالبوا بمحاسبة هذه الشخصيات وضرورة تقديمهم للعدالة كونهم فاسدين.



وتظاهر المئات من اتباع التيار الصدري، اليوم الاربعاء، في كربلاء امام شركة للمقاولات وقاموا باغلاق ابوابها.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اول امس الاثنين، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".

