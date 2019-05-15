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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث تسرب مادة النفط الاسود من صهريج على طريق الديوانية".
واضافت انه "تم اغلاق الطريق العام والمباشرة بغسل الشارع تمهيدا لاعادة فتحه امام حركة المركبات وبمشاركة ثلاث فرق".
واضافت انه "تم اغلاق الطريق العام والمباشرة بغسل الشارع تمهيدا لاعادة فتحه امام حركة المركبات وبمشاركة ثلاث فرق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تسرب نفط اسود يؤدي لغلق طريق عام في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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