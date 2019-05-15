بالصور.. تسرب نفط اسود يؤدي لغلق طريق عام في الديوانية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث تسرب مادة النفط الاسود من صهريج على طريق الديوانية".

واضافت انه "تم اغلاق الطريق العام والمباشرة بغسل الشارع تمهيدا لاعادة فتحه امام حركة المركبات وبمشاركة ثلاث فرق".

