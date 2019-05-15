انت الان تتابع هل تُعجل الانتخابات الأوروبية بمزيد من طلبات الخروج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

من المتوقع أن تمنح الانتخابات البرلمانية في الاتحاد الأوروبي مؤشرات واضحة بشأن المشهد السياسي في القارة خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل أكثر وضوحًا من الأوضاع الحالية.

من المنتظر أن تسهم الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تنطلق في 23 مايو المقبل، في تغيير نسق السياسة العام الذي تتبعه منطقة اليورو منذ عشرات السنوات، خاصة في الوقت الذي باتت تتشكل مجموعات مختلفة من القوى السياسية داخل القارة. عندما يذهب مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع هذا الشهر، فإنهم سيصوتون بموجب القوانين الانتخابية الوطنية، للمرشحين الذين يمثلون الأحزاب المحلية، والذين يتبنون حملات لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلدانهم وليس أوروبا.

وألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على أوجه التغيير التي قد تصيب المشهد السياسي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة، في أعقاب ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية الأوروبية. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن

وألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على أوجه التغيير التي قد تصيب المشهد السياسي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة، في أعقاب ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية الأوروبية. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل لمدة تزيد عن 60 عامًا في إنشاء أي شيء يمكن تسميته بالفضاء السياسي الأوروبي، وهو ما خلق تيارا شعوبيا وآخر يسعى لمد جسور النقاش والتعاون بين مختلف القوى السياسية الأوروبية.

وقال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في كلية إدارة الأعمال في باريس الذي يدرس ويدافع عن الأحزاب الوطنية منذ أكثر من عقدين: "الديمقراطية الأوروبية لا تزال، في الأساس، مكونة من تجارب أخرى منتشرة في كافة أنحاء الاتحاد". وأضاف: "ليس لدينا سياسة أوروبية بعد ولا يوجد رأي عام أوروبي حقيقي، ولا حوار سياسي وطني أو نقاش حول القضايا التي تؤثر على مصالحنا المشتركة كأوروبيين، مثل البطالة، البيئة، الهجرة، وحماية البيانات، ولكن مع زيادة الحاجة لذلك، بدأنا نرى الأحزاب الوطنية تظهر بقوة".

ولم تحقق المحاولات السابقة للسياسة الأوروبية عبر الحدود سوى القليل من التقدم، كان أبرزها في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، عندما بدأ حزب الخضر بالعمل على إنشاء شبكة لعموم أوروبا، حيث قدم مرشحين خارج بلدانهم الأصلية. Advertisements بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي وفي عام 2009، فاز حزب نيوريوبنز، وهو حزب صغير قصير العمر، بما مجموعه 36871 صوتًا في هولندا وألمانيا وفرنسا، بعد أن استطاع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في تلك البلدان.

ورأت الصحيفة البريطانية أن هذه التيارات المختلفة قد تلقي بظلالها على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست". ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين وأكدت أن في أعقاب الاتحاد الأوروبي قد تظهر تيارات يمكنها الدعوة لتعزيز الروابط والصلات بين مختلف البلدان والقوى الأوروبية، ومن ثم خلق نقاش وحوار عام بين الشعوب المختلفة في القارة، الأمر الذي قد يؤثر على آراء الراغبين في الانفصال عن منطقة اليورو. وبالمثل، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية التي تنتهي في 26 مايو المقبل، قد تظهر أيضًا مدى تفوق الأحزاب الشعوبية على الأوضاع السياسية في أوروبا، وهو الأمر الذي قد يظهر من خلال صناديق الاقتراع، والتي ستظهر أيضًا التوجهات السياسية العامة للشعوب في القارة. سياسات ماكرون تُدخل أوروبا في حرب تجارية مع ترامب وفي حال كان الشعوبيون هم الأكثر قدرة على إقناع الجمهور بأفكارهم في أوروبا، فإن ذلك قد يعني إمكانية رؤية عدد آخر من البلدان يناقش فكرة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي تم طرحه بشكل فعلي في بريطانيا خلال 2015، وإيطاليا العام الماضي في أعقاب أزمتها السياسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي دفعتها بقوة إلى التفكير في هذا النهج السياسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تُعجل الانتخابات الأوروبية بمزيد من طلبات الخروج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.