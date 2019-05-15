ترامب "واثق" بأن ايران "سترغب قريبا في إجراء محادثات" مع واشنطن

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الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء عن "ثقته بأن ايران سترغب قريبا في إجراء محادثات" مع الولايات المتحدة رغم التوتر المتصاعد بين البلدين. ونفى ترامب أيضا عبر تويتر أي "خلاف داخلي" في الادارة حول "سياسة الحزم (التي ينتهجها) في الشرق الاوسط"، وقال "يتم التعبير عن آراء مختلفة وأتخذ القرار النهائي والحاسم، إنها عملية بسيطة جدا".

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