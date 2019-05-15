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عاجل.. ترمب يعلن حالة الطوارئ لحماية الشبكات الأميركية من التجسس الخارجي

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الان تتابع عاجل.. ترمب يعلن حالة الطوارئ لحماية الشبكات الأميركية من التجسس الخارجي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. ترمب يعلن حالة الطوارئ لحماية الشبكات الأميركية من التجسس الخارجي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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