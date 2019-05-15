الان تتابع الإمارات: السجن لـ6 لبنانيين بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة إماراتية قضت اليوم (الأربعاء) بسجن ستة لبنانيين، أربعة منهم بالسجن المؤبد، بتهمة «تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان». وأضافت الوكالة أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين وبرأت خمسة آخرين.

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