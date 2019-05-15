الان تتابع العاهل البحريني: نقف إلى جانب السعودية والإمارات في مواجهة الإرهاب والتخريب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمام المجلس الأعلى للدفاع إن أي محاولة لإثارة الفتن ستواجه بكل بحزم.
وأكد إدانته للأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات، وقال إنه يدعم أي إجراء تتخذه السعودية والإمارات لحفظ أمنهما واستقرارهما.
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