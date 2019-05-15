الأردن تؤكد وقوفها مع الإمارات في التصدي لأي محالوة تستهدف أمنها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تضامن بلاده مع الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها خلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

دانت عدة دول ومنظمات عربية تعرض أربع سفن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في خليج عًمان قرب المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الاماراتية.