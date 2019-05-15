شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفجر منزل والد وزير الدفاع اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (ذمار)

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الأربعاء) على تفجير منزل والد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وأوضح موقع «سبتمبر نت» المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لغمت منزل والد وزير الدفاع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي من عدة اتجاهات، بمدينة ذمار وسط اليمن، ثم فجرته.

وأضاف الموقع أن مليشيا الحوثي الانقلابية نهبت المنزل وعبثت بمحتوياته مطلع العام 2015، وسبق للمليشيا الانقلابية أن فجرت منزل وزير الدفاع في العام ذاته.