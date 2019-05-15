شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: كل التجارب مع الانقلابيين سلبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دور تحالف دعم الشرعية في بلاده لاستعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية في المحافظات اليمنية كافة.

وقال خلال لقاء اليوم (الأربعاء) في لندن مع رئيس جمعية الصداقة البريطانية اليمنية نويل بريهوني، إن كافة التجارب السابقة مع ميليشيا الحوثي كانت سلبية، ولم يسبق للميليشيات أن التزمت بأي اتفاق، وأن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات ستوكهولم.