شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إيران شجعت تنفيذ الهجمات على ناقلات النفط في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مصدران بالحكومة الأمريكية اليوم (الأربعاء)، إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت الحوثيين في اليمن، أو فصائل شيعية متمركزة في العراق على تنفيذ هجمات يوم الأحد على أربع ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في الخليج العربي.

وأضاف المصدران المطلعان على تقييمات الأمن القومي الأمريكي وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما يعتقدان أن الهجمات استفزاز خطير من جانب إيران يمثل تهديداً كبيراً للملاحة البحرية.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدور الإيراني تمثل في تشجيع مسلحين على القيام بمثل هذه الأفعال.