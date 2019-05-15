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الأمريكيون يغادرون العراق بسبب التهديدات الإيرانية

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جدة - خالد شويل - رياض منصور، رويترز (بغداد)

أمرت الولايات المتحدة موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق اليوم (الأربعاء)، بعد أن أبدت مخاوفها مراراً إزاء تهديدات من إيران وأذنابها في المنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: إن وزارة الخارجية أمرت بسحب الموظفين من السفارة والقنصلية في أربيل. وأوصت من يشملهم القرار بالرحيل في أسرع وقت ممكن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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