الأمريكيون يغادرون العراق بسبب التهديدات الإيرانية

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جدة - خالد شويل - رياض منصور، رويترز (بغداد)أمرت الولايات المتحدة موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق اليوم (الأربعاء)، بعد أن أبدت مخاوفها مراراً إزاء تهديدات من إيران وأذنابها في المنطقة.
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: إن وزارة الخارجية أمرت بسحب الموظفين من السفارة والقنصلية في أربيل. وأوصت من يشملهم القرار بالرحيل في أسرع وقت ممكن.
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