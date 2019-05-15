شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي ملتزم بالسلام في اليمن وبالدفاع عن السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم (الأربعاء) إن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن والذي تشارك فيه بلاده،«سيرد بقوة» على أي هجوم تشنه جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأنه - التحالف- سيظل ملتزماً باتفاق السلام بشأن مدينة الحديدة الذي تم التوصل اليه مؤخراً برعاية الأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الإماراتي خلال مؤتمر صحفي، أن الإمارات ستتحلى بضبط النفس بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط قبالة سواحلها، وإنها ملتزمة بعدم التصعيد خلال «الوضع الصعب» الذي سببه السلوك الإيراني في المنطقة.

وأوضح قرقاش أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو العاصمة الليبية طرابلس.

مشيراً إلى أن طرابلس لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل تضم «بلطجية وعصابات».