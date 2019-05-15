قوات الشرعية تسقط 287 قتيلا.. و432 أسيرا بين الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع، الحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من استعادة عدد من المناطق الاستراتيجية التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي في مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع، وأجبرتها على الفرار باتجاه منطقتي معزوب والفاخر، بعد معركة عنيفة وخاطفة أدت لمصرع المئات من الميليشيات وأسر آخرين بينهم قيادات.

وأكد مصدر عسكري أن عدد قتلى ميليشيات الحوثي في معارك قعطبة بلغ 287، فيما بلغ عدد الأسرى 432 أسيرا، مؤكدا أن من بين قتلى الميليشيات قيادي حوثي بارز اسمه ماجد زرعة ينتمي لمحافظة صعدة مديرية باقم. وأشار إلى أن من بين الأسرى قائد ما يعرف بكتائب الحسين الحوثية مع مرافقيه.

وشنت قوات الشرعية هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين في منطقة الدائري الغربي بقعطبة، تمكنت خلاله من إحراق عدد من الآليات العسكرية. وتقوم القوات اليمنية المشتركة بتأمين أحياء المدينة والبحث عن خلايا الميليشيات. وقصفت قوات الجيش مواقع الميليشيات في منطقة «حمران السادة» و»دار السقمة» و»معزوب عامر» شمال وغرب قعطبة.

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إلى ذلك أعدمت ميليشيات الحوثي خمسة من كبار قياداتها العسكرية في جبهة الضالع بتهمة الخيانة والتآمر مع التحالف العربي، وزجت الميليشيات بالآلاف المغرر بهم إلى الموت.

وارتكبت ميليشيات الحوثي مجزرة مروعة سقط خلالها ستة قتلى من أسرة واحدة، بينهم طفلان، شمال مدينة الضالع.

وجددت الحكومة اليمنية تمسكها بتنفيذ قرار انسحاب الميليشيات الحوثية كاملا بدون تجزئة من موانئ الحديدة خلال اجتماع ترأسه المهندس معين عبدالملك.

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