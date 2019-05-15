السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة دخلت مصر أمس رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأعرض جسر ملجم في العالم، بعد أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» الملجم. وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات مصرية، وتم إنشاؤه أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بما يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدخل موسوعة جينيس بأعرض جسر في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.