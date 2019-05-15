وجبات إفطار جاهزة في اليمن.. وقرية رمضانية في بيروت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع على التوالي توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، حيث وزع المركز في محافظة المهرة 1,224 وجبة إفطار في مديريتي الغيضة وشحن، واستهدف المرضى في المستشفيات وعابري السبيل.

وفي محافظة حضرموت جرى التوزيع في مديريات الوادي وسيئون وتريم والمكلا والعبر لـ1,836 وجبة جاهزة، شملت المراكز الصحية وعابري السبيل والنازحين والفقراء، بينما وزعت 1,224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات في مديريات زنجبار وخنفر وجعار بمحافظة أبين.

ودشن المركز مشروع القرية الرمضانية في مدينة طرابلس اللبنانية، والذي يتضمن توفير وجبات إفطار ساخنة وعصائر ومياه وحلويات لـ250 صائما يوميا وتقديم هدايا لأهالي مدينة طرابلس وضواحيها الأشد فقرا.