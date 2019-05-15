شكرا لقرائتكم لوليسغارد: ملتزمون بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كبير المراقبين الدوليين في اليمن الجنرال مايكل لوليسغارد بأنهم ملتزمون بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل مشيرا إلى أنهم يسعون حاليا لتأمين مسار مرور المساعدات الإنسانية في الحديدة.

وأوضح كبير المراقبين الدوليين بأنهم يقومون بفحص ميناء الحديدة للتأكد أنه قادر على استقبال السفن مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد القوات التي سيتم نشرها في الحديدة.

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وقال لوليسغارد أن هناك قوات أمنية محلية تحت إشراف الحكومة سوف تضطلع بالمهمة بعد اتمام الاتفاق مشيرا إلى أنه سيتم وضع آلية لتحديد هوية من يعمل في قوات خفر السواحل في الحديدة.

وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، قد زار الثلاثاء، موانئ المحافظة للتحقق من إعادة انتشار قوات «الحوثيين». وأكدت بعثة الأمم المتحدة عبر بيان لها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أن فرق الأمم المتحدة تراقب عملية إعادة الانتشار هذه التي تم تنفيذها جزئياً على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية ضمن مفهوم المرحلة الأولى.

ورحب الفريق لوليسغارد بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت، مبيناً أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به لإزالة هذه المظاهر، لكن التعاون كان وما زال جيداً للغاية، وأن هذه خطوات أولى مهمة باعتبارها جزءاً من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة التي أعرب كلا الطرفين اليمنيين عن استمرار الالتزام بها.