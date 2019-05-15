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كتبت هند مختار
كشف هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من صورة لانكسار الممشى الزجاجى لمحور روض الفرج.
وقال يونس على حسابه الشخصى على فيس بوك إن "المقاولون العرب بعد التواصل معاها أكدت أن هذا الكسر حدث منذ فترة أثناء تجارب التركيب ولكن تم إجراء اختبارات السلامة والأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تكشف حقيقة تداول صورة لانكسار الممشى الزجاجى لمحور روض الفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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