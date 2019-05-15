أمرت وزارة النقل الأميركية بتعليق كافة الرحلات الجوية بين ​الولايات المتحدة​ و​فنزويلا​ بسبب الأوضاع الخطيرة في تلك البلاد. وسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على مسؤولين فنزويليين ومؤسسات حكومية وشركات فنزويلية، بما فيها شركة النفط الحكومية "PDVSA" على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وتصعيد التوتر بين السلطات والمعارضة التي أعلن زعيمها خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، منذ 23 كانون الثاني الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقل الأميركية تأمر بوقف جميع الرحلات التجارية والمدنية من أميركا لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.