لفت النائب البطريركي العام على منطقة ​جونية​ المطران ​انطوان نبيل العنداري​ خلال مسيرة وفاء للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ في جونيه إلى أن "البطريرك صفير قدم حياته للكنيسة و​لبنان​ وأقله أن ننظم هذه المسيرة لنعبر له عن الوفاء و​المحبة​ التي نكنها له"، مشيراً إلى أن "البطريرك صفير هو أيقونة الكنسية المارونية".

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران العنداري: أن "البطريرك صفير هو أيقونة الكنسية المارونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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