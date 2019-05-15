أعلنت أمانة سر البطريركية المارونية أنه "يهم أسرة البطريركية المارونية إعلام المؤمنين انه ونظرا للحرفية الفريدة التي تميز بها نعش غبطة ابينا مثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بتوقيع الفنان والنحات رودي رحمة والذي احتضنه من مستشفى أوتيل ديو، وصولا الى كنيسة الصرح البطريركي قررت البطريركية المارونية الحفاظ على هذا النعش الذي يعتبر تحفة فنية وعرضه في متحف البطريرك صفير في ريفون".
وأشارت أمانة السر الى أنه "تقرر وضع الجثمان في نعش يرمز الى حياة التجرد والنسك التي عاشها البطريرك الراحل".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة سر البطريركية المارونية :تقرر عرض نعش صفير بمتحفه في ريفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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