شعر مغنى للاب بشارة إيليا الأنطوني بعد وفاة البطريرك صفير

كتب الأب بشارة إيليا الأنطوني شعرا مغنى بعد وفاة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ لحنه وسجله بسام عون وأداه جيسي جليلاتي. وقد جاء في الشعر: أرزة ​لبنان​ لماذا تنحني فها بطرك صفير على لبنان أمين، زادك شموخا عزة وفخرا، في قلبه وروحه أنت تسكنين. بطرك صخرة مجد ثورة، حرية استقلال، أيقونة إيمان. ترك الأرض تخطى الزمان، رفع الى السماء ذبيحة حب مجد لبنان.

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