الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث يتحول الى معتدل".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تبدأ بالإنخفاض التدريجيّ اعتبارً من بعد الظهر ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات وتنشط الرياح خلال الليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.