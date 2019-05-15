الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث يتحول الى معتدل".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تبدأ بالإنخفاض التدريجيّ اعتبارً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح خلال الليل.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
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