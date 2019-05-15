أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ أنه "على أثر متابعة إشكال حصل في محلة السان تريز- الحدث أمس، وقيام عدد من الأشخاص ب​إطلاق النار​ في الهواء مما أدى إلى ​حالات​ هلع بين السكان، أوقفت ​مديرية المخابرات​ ونتيجة الرصد أحد مطلقي النار المدعو (ع.ج.) في محلة ​طريق المطار​، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أحد مطلقي النار إثر إشكال في محلة السان تريز- الحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.