حرب: البطريرك صفير كان متمسكا بحرية لبنان ووحدته

اشار النائب السابق بطرس حرب في حديث تلفزيوني إلى ان "البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير عندما رعى اتفاق الطائف كانت نواياه تهدف لحماية لبنان من خلال وجود جدول زمني لخروج الجيش السوري ولكن السوريين لم يحترموا ذلك".
وشدد حرب على ان "البطريرك صفير كان متمسكا بحرية لبنان ووحدته وكان يعتبر انه لا وجود للبنان من دون حرية"،مضيفا:"صفير كان يصر على رفض الوجود السوري في لبنان وهذا ازعج العديد من السياسيين في لبنان".
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