حرب: البطريرك صفير كان متمسكا بحرية لبنان ووحدته

اشار النائب السابق ​بطرس حرب​ في حديث تلفزيوني إلى ان "البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ عندما رعى ​اتفاق الطائف​ كانت نواياه تهدف لحماية ​لبنان​ من خلال وجود جدول زمني لخروج ​الجيش السوري​ ولكن السوريين لم يحترموا ذلك".

وشدد حرب على ان "البطريرك صفير كان متمسكا بحرية لبنان ووحدته وكان يعتبر انه لا وجود للبنان من دون حرية"،مضيفا:"صفير كان يصر على رفض الوجود السوري في لبنان وهذا ازعج العديد من السياسيين في لبنان".