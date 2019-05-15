MTV: ممثلون عن كل من فرنسا وقطر والاردن والسعودية سيحضرون جنازة البطريرك صفير

علمت قناة الـ"MTV" أن "​ممثلين​ عن كل من ​فرنسا​ وقطر و​الاردن​ و​السعودية​ سيحضرون جنازة البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".

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