وفود المؤمنين تتقاطر الى بكركي لرفع الصلوات على نية صفير

تستمر في هذه الأثناء وفود المؤمنين القادمة من مناطق لبنانية مختلفة بزيارة كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في ​بكركي​ لرفع الصلوات وإنشاد الترانيم على نية البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، وقد شارك في ​الصلاة​ النائبان ​شامل روكز​ و​شوقي الدكاش​.

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