محمد بن زايد: التنسيق العربي ضروري لوقف التدخلات التي تزعزع أمن المنطقة

أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن "التنسيق العربي ضروري لوقف التدخلات التي تزعزع أمن المنطقة"، مشيداً "بالدور المصري المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "بلاده تتفق مع واشنطن على أن إيران السبب الرئيسي في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن الرياض تشاركنا الموقف".
وطالب قرقاش "إيران بأن تعمل على تحسين سياستها مع دول المنطقة والعالم"، لافتاً إلى أنها "تصرح بعكس ما تفعل في المنطقة"، مشيراً إلى أن "إيران لم تتوقع أن العقوبات سوف تؤثر عليها بهذا الحجم".
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