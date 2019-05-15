محمد بن زايد: التنسيق العربي ضروري لوقف التدخلات التي تزعزع أمن المنطقة

أكد ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد أن "التنسيق العربي ضروري لوقف التدخلات التي تزعزع أمن المنطقة"، مشيداً "بالدور المصري المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ أن "بلاده تتفق مع ​واشنطن​ على أن ​إيران​ السبب الرئيسي في زعزعة ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة، كما أن ​الرياض​ تشاركنا الموقف".

وطالب قرقاش "إيران بأن تعمل على تحسين سياستها مع دول المنطقة و​العالم​"، لافتاً إلى أنها "تصرح بعكس ما تفعل في المنطقة"، مشيراً إلى أن "إيران لم تتوقع أن العقوبات سوف تؤثر عليها بهذا الحجم".