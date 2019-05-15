الخارجية العراقية: نحن مع الحياد الإيجابي في التوتر المتصاعد حاليا

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية، أحمد الصحاف إلى أن "حياد العراق من التوتر الحالي في المنطقة لا يعني اللاموقف"، مشيراً إلى "اننا مع الحياد الإيجابي في بيئة التوتر المتصاعد حاليا، وحيادنا لا يعني اللاموقف، بل يستند إلى وعي بأهداف ​الأمن​ القومي العراقي، وتعزيز المسار للحفاظ على المكتسبات العراقية التي تحققت في الحرب على عصابات داعش الإرهابية"، مضيفاً: "العراق لن يدخر جهدا في تعزيز جهود الأمن والاستقرار في المنطقة".

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