لوليسغارد: نعمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة

أشار رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة مايكل لوليسغارد إلى اننا " نعمل لوضع آلية معينة لتحديد مع من سيعمل في خفر السواحل لحماية الموانئ"، لافتا الى انه "يجب أن يكون هناك ترتيبات أمنية لحماية موانئ الحديدة".
وفي مؤتمر صحافي شدد لوليسغارد على اننا "نعمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة".
وزار لوليسغارد، أمس، موانئ المحافظة للتحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين.
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