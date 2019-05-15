لوليسغارد: نعمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة

أشار رئيس لجنة إعادة الانتشار في ​الحديدة​ مايكل لوليسغارد إلى اننا " نعمل لوضع آلية معينة لتحديد مع من سيعمل في ​خفر السواحل​ لحماية الموانئ"، لافتا الى انه "يجب أن يكون هناك ترتيبات أمنية لحماية موانئ الحديدة".

وفي مؤتمر صحافي شدد لوليسغارد على اننا "نعمل على إقامة مناطق منزوعة ​السلاح​ في الحديدة".

وزار لوليسغارد، أمس، موانئ المحافظة للتحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين.