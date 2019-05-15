روسيا اليوم: مقتل 4 من أفراد القوات الأمنية بهجوم لـ "داعش" في كركوك

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "4 من أفراد ​القوات​ الأمنية العراقبية قتلوا في اعتداء شنه مسلحون تابعون لـ "داعش" في منطقة سيلان جنوب غرب ​محافظة كركوك​".

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