الخارجية الفرنسية: الهجوم على منشآت نفطية سعودية أمر مرفوض

نددت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ بـ"هجمات ​الحوثيين​ بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية واعتبرتها مرفوضة"، محذرة جميع الجهات من "مغبة تصعيد قد يقضي على مفاوضات السلام في ​اليمن​".

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