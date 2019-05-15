ترامب: واثق من أن إيران سترغب في إجراء محادثات معنا قريبا

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى "أنني واثق من أن ​إيران​ سترغب في إجراء محادثات معنا قريبا".

وكان قد أعلن مسؤول إيراني لوكالة "إسنا"، أنّ "إيران توقّفت عن التقيّد ببعض الالتزامات في الاتفاق النووي".

وكان قد أعلن ​مجلس الأمن​ القومي الإيراني الأسبوع الماضي، أنّ "الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ سيكون على مراحل ودون توقّف"، مؤكّدًا "أنّنا سنتخذ عند الضرورة إجراءات أشد من الانسحاب من الاتفاق".

مع التذكير أنّ طهران كانت قد أمهلت في الثامن من أيار، الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلّا فإنّ إيران ستعلّق تعهّدات أُخرى واردة في الاتفاق النووي.