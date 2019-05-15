أفادت قناة "العربية" عن "تأجيل اجتماع المجلس الانتقالي مع ​قوى الحرية والتغيير​ لأجل غير مسمى"، مشيرةً إلى أن "لجنة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية لإزالة المتاريس من شوارع الخرطوم"، لافتةً إلى أن "قوى الحرية ستصدر خارطة توضح حدود اعتصامها أمام قيادة الجيش السوداني"، متابعةً: "قوى الحرية تخلي طرفها من أي إغلاق لشوراع خارج منطقة الاعتصام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: تأجيل اجتماع المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.