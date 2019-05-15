العفو الدولية: السعودية تواصل حملة اعتقالات غير مبررة

أكدت منظمة "العفو الدولية" أن "السلطات ​السعودية​ تواصل استهداف وقمع واعتقال المنتقدين والنشطاء الحقوقيين"، مشيرة إلى أن "​الرياض​ صعدت بشكل غير مبرر خلال الشهر الماضي حملتها ضدهم". ولفتت إلى أن "السلطات السعودية صعدت من حملتها ضد الناشطين الحقوقيين خلال الشهر الماضي"، مشيرةً إلى أن "عدد المعتقلين خلال شهر أبريل الماضي بلغ 14 شخصاً، منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون"، مضيفةً: "مجموعة من المعتقلين في السعودية يعانون منذ عام محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة".

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