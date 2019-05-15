السفير الصيني في لبنان يؤكد دعم بكين لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم

أكد السفير ​الصين​ي في ​لبنان​، ​وانغ كيجيان​، دعم بلاده لعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم، مشيراً إلى أن "الصين تدعم كل الآليات التي من شأنها المساعدة بتحقيق هدف عودة المهجرين السوريين".

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